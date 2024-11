Acireale Caritas | apre il Centro di Odontoiatria Sociale Inaugurazione giovedì 14

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

L’14 novembre alle 16.30 alla presenza del vescovo Raspanti14 novembre, alle ore 16.30, verrà inaugurato il nuovodiad, alla presenza di mons. Antonino Raspanti, vescovo di.Ilsi trova nei locali adiacenti allaDiocesana, in via Galatea 224, ed è il frutto di una collaborazione tra laDiocesana, guidata dal direttore don Orazio Tornabene, e la Società Ro.Ca.Mi. Srl di Giarre con amministratore pro tempore Massimo Sorbello.Grazie a un Protocollo d’Intesa, laha concesso in comodato d’uso gratuito i locali e le attrezzature odontoiatriche di sua proprietà, mentre la gestione delsarà affidata alla Società Ro.Ca.Mi. Srl, che si avvarrà di personale specializzato, tra cui odontoiatri, igienisti dentali e tecnici odontotecnici.