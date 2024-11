Zonawrestling.net - WWE: Kevin Nash fa chiarezza sulla sua condizione di salute

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

, un’icona ed Hall of Famer della WWE, recentemente noto ad NXT per le sue doti da mentore verso i nuovi talenti, ha visto i propri piani offuscati al riguardo a seguito di un brutto infortunio rimediato alla spalla. l’infortunio l’ha costretto a rivedere i propri impegni personali, Cancellando le sue apparizioni in Maryland nel weekend, con la MCW confermando la presenza di Booker T e JBL come suoi rimpiazzi.ha voluto faresu X, scrivendo questo messaggio:“Ho inviato un video di scuse per non essere partito lo scorso weekend. E’ per via di un infortunio dal quale devo guarire. Non è un problema di, ho un’ernia a disco su due livelli. Sarò al 100% entro tre mesi”Un aggiornamento chiaro da parate diche fa dunque rassicurare i fan.