Oltre 41mila visitatori per la tappa di Phuket del tour Vespucci

Grande successo di pubblico per nave Amerigo, 27/madelmondiale. Sono stati infatti41.000 iche hanno ammirato la nave più bella del mondo in occasione della sosta dal 6 al 10 novembre in Thailandia. In visita a bordo della nave scuola della Marina Militare anche il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida che ha consegnato il riconoscimento di ambassador "Ospitalità Italiana" a chef e ristoratori che hanno contribuito a sostenere e diffondere la conoscenza della cucina italiana in Thailandia. Il Masaf, fin dalla partenza da Genova nel luglio 2023, ha scelto Nave Amerigocome una delle piattaforme per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco.