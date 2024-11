Manchester United | Amorim già in città lo Sporting presenta Pereira

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Rubenè arrivato aper prendere le redini dello, dove però comincerà a lavorare sul campo non prima di un paio di giorni, in attesa del permesso di lavoro. Nel frattempo, il suo posto sulla panchina delloCP è stato affidato dal club portoghese al tecnico della squadra B, il 40enne Joao, giàto ufficialmente., ex terzino che vanta anche 40 presenze in nazionale e che ha chiuso la carriera da giocatore proprio allo, ha firmato un contratto fino al 2027; il suo compito è quello di proseguire il lavoro di, il quale ieri nella sua ultima partita di campionato ha ottenuto l’undicesima vittoria su altrettante partite, battendo 4-2 in trasferta in rimonta il Braga. In Champions League, loè secondo nella classifica generale con 10 punti dopo quattro gare insieme a Inter, Monaco e Brest.