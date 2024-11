Ilfattoquotidiano.it - L’incredibile ritorno del “Maestro”: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce dopo due anni in naftalina

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

L’esonero del secondoin casa Roma ha fatto passare un po’ più sotto silenzio quello di Luca Gotti a. Soprattutto per ciò che riguarda chi avrebbe dovuto prendere il suo posto. Il nome, quasi inaspettato, circolava già da sabato stesso, ma ora è ufficiale:torna in Serie Aduee diverse esperienze complicate. L’ultima volta in panchina fu con la Sampdoria, per quella che era stata la sua seconda esperienza in blucerchiato, ma molto più negativa: era stato esonerato a ottobre 2022aver perso contro il Monza. E da lì si è preso una lunga, lunghissima pausa, per aggiornarsi, fare mente locale e capire quale proposta accettare. Forse uno stop così importante non se lo sarebbe aspettato, ma l’stesso sa di non poter davvero più sbagliare: la proposta delgli è piaciuta.