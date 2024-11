Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nero a Bologna, sospese tre attività e multe per 70mila euro

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 11 novembre 2024 – Tre lavoratori in, tre sospensioni diimprenditoriali, gravi violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sanzioni per oltre settantamila. Sono i numeri dei controlli messi in atto dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del), che hanno svolto delle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto della normativa in materia di rapporti die della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. I controlli hanno permesso di individuare lavoratori impiegati in, senza alcun contratto die senza la preventiva comunicazione di assunzione. Inoltre, sono state accertate inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di, come la mancata sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione in favore dei lavoratori, da parte del datore di, rispettivamente finalizzate ad accertare l’idoneità dei lavoratori e a formare gli stessi sui rischi e sui pericoli inerenti lo specifico settore di impiego e la specifica mansione.