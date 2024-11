Ilrestodelcarlino.it - La chiesa di Reno riapre le porte. Prima messa dopo dodici anni: "Immensa gioia per la comunità"

di Stefano Marchetti "Penso che don Oscar dal cielo ci stia facendo un bellissimo sorriso", ha detto il parroco don Daniele Bernabei, concludendo l’emozionante giornata di riapertura delladella Visitazione di Maria Santissima aFinalese (proprio al confine tra le province di Modena e di Ferrara) rinata ae mezzo dal sisma. Don Oscar Bin – che oggi avrebbe compiuto 81– è stato a lungo l’amatissimo parroco di questa piccola, un sacerdote sempre in mezzo alla gente: è volato via proprio pochi giornil’avvio dei lavori, alla fine di settembre 2019, e quindi la ‘nuova vita’ della– come recita anche una lapide all’ingresso – è stata dedicata anche e soprattutto a lui. In un paragone con la favola del brutto anatroccolo, don Daniele (che in questiha seguito caparbiamente tutti i lavori) ha sottolineato come, "in mezzo alle tante chiese colpite dal terremoto del 2012, quella diFinalese forse non avrebbe sicuramente richiamato più di tanto l’attenzione.