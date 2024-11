Liberoquotidiano.it - Italia-Cina: Mattarella atteso a Canton per ultima tappa Visita di Stato

, 11 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, èdella suadiin. In mattinata (era notte in) il Capo delload Hangzhou ha reso omaggio, nel cimitero dei missionari cattolici, alla tomba del gesuita Prospero Intorcetta, originario di Piazza Armerina, della stessa epoca di Matteo Ricci e come lui valente sinologo e traduttore di opere di Confucio. Una copia anastatica, prodotta dalla Treccani, di quella del suo trattatello dal titolo 'Sapientia sinica' custodita presso la Biblioteca ambrosiana, è stata donata daal Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Il Capo delloha poito il tempio Lingyn, quindi ha incontrato il segretario provinciale del Partito comunista cinese, Yi Lianhong.