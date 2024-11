Ilnapolista.it - Il Real Madrid non prevede introiti dal Mondiale per Club: «non ci sono informazioni precise a riguardo»

Ilnon si aspetta di ricevere un centesimo dalperdi Infantino. Lo ha messo nero su bianco, nella previsione di bilancio 2024-25. Tra le diverse voci, alla sezione “” non c’è nulla sui soldi che dovrebbero arrivare dal nuovo torneo ideato da Infantino. A rivelarlo è The Athletic.Leggi anche: Ilperha un regolamento ufficiale. Ma non ha i soldiIldi fatturare oltre un miliardo senza ilperdi InfantinoScrive il portale sportivo del New York Times:“Ilnon ha preventivato alcun reddito derivante dall’imminente Coppa del Mondo perFifa nei propri conti del«in quanto non cisull’argomento»“.Leggi anche: Ilperè un gigantesco punto interrogativo: chi guarderà Bayern-Auckland in estate? (Süddeutsche)E poi spiega:“Ilha condiviso le sue proiezioni di bilancio per il 2024-25 con due punti interrogativi finanziari: l’incertezza sulla Coppa del Mondo perampliata a 32 squadre la prossima estate e la disputa delcon i residenti locali sull’organizzazione di concerti al Santiago Bernabeu.