Iodonna.it - Giulia Cremaschi Trovesi, musicista e prima musicoterapeuta certificata d'Italia, educa al suono i corpi e le menti dei bambini vulnerabili

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

, classe 1941,in, è stata allieva di Edgar Willems, maestro di un approccio alla musica comezione, non apprendimento tecnico. Presidentessa dell’Apmm (Associazione Pedagogia Musicale e Musicoterapia), della Fim (FederazionenaMusicoterapeuti), ha ideato la terapia Relazione Circolare, di sostegno a pazienti autistici, con lesioni cerebrali, sordocecità, afasie, ecc.. Ha insegnato musicoterapia in scuole e universitàne e straniere e ha pubblicato molto. La lettura e i libri come forma di psicoterapia, per conoscersi meglio X Ore 8«Mi sveglio da sola e comecosa vado in giardino a salutare Argo, un affettuoso e indipendente Border Collie non di razza, che sa fare tutto tranne la guardia.