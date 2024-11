Quotidiano.net - Dhl Express Italy rafforza il legame con il territorio a Sesto Fiorentino

TAGLIO DEL NASTRO per il nuovo Service Center di Dhl. La sede di(Firenze) è stato al centro di una completa riqualificazione sia della palazzina uffici di quasi 1.500 mq sia del magazzino di 4.000 mq. Oltre al rinnovamento del sistema per lo smistamento delle spedizioni (sorter logistico), in grado di processare 2mila colli all’ora in uscita e 2.500 in entrata, sono stati installati nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento abbinati a un impianto fotovoltaico da 120 kW con abbattimento delle emissioni di CO2, ma anche 89 colonnine di ricarica per veicoli elettrici. In Toscana Dhlimpiega quasi 200 persone, di cui circa 70 a. Solo a Firenze la flotta comprende 110 veicoli. Un momento di crescita, ma anche un’occasione per fare il punto sull’andamento della società con la ceo, Nazzarena Franco (nella foto in alto).