Ilfattoquotidiano.it - Caccia ai cervi in Abruzzo, il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e ferma la strage: “Stop al regalo della politica alle doppiette”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

I 469che vivono insono salvi. I giudici deldihanno accolto il ricorso delle associazioni animaliste e ambientaliste e sospeso la deliberaGiunta guidata da Marco Marsilio. Il collegio di secondo grado hato ladel Tar e ha rimandato allo stesso tribunale amministrativo il pronunciamento nel merito. Tra le principali ragioni addotte per dare il via libera allac’era quellasicurezza stradale, ragione però smontata dai giudici, che hanno suggerito alla Regione di adottare misure di prevenzione alternative, “come l’apposizione di recinzioni e la realizzazione di attraversamenti faunistici”.Gli abbattimenti, dopo mesi di proteste, appelli e cortei, sarebbero dovuti incominciare lo scorso 14 ottobre. Tuttavia gli Atc (Avezzano, Sulmona, area Subequana, L’Aquila e Barisciano) non avevano ancora diffuso gli avvisi pubblici relativi ai capi da abbattere (di fatto, posticipando l’inizio).