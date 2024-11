Borsa | l' Europa avanza con gli industriali Milano +13%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa avanza con gli industriali, Milano +1,3%

Le Borse europee e i future su Wall Street proseguono in buon rialzo con la vittoria di Donald Trump, nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti che continua a stimolare il mercato. Mentreil Bitcon che supera gli 82 mila dollari. Lo stoxx 600, l'indice d'area del Vecchio Continente, sale di oltre un punto percentuale con, finanziari e tech in prima linea. A(Ftse Mib +1,37% a 34.280 punti) sempre in luce Leonardo (+3,7%). Bernstein e Mediobanca alzano il prezzo obiettivo con gli analisti che indicano come le recenti elezioni negli Usa avranno un impatto importante sul settore della difesa europeo. Sul fronte opposto resta (-1,3%) Moncler che ha derubricato come speculazioni quelle di un interesse su Burberry (+4,5%). Intesa sale dell1,5% con l'accordo con Blackrock per il weath management.