Altre cessazioni. Anche Vezzoni dice basta

Un centro storico sempre più povero di negozi. Il salotto buono della città perde ancora pezzi. Sono tre i negozi destinati a chiudere in tempi abnza brevi. Tra questi, lo storico negozio Luciano, che dopo sessantatrè anni di attività ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca. Un negozio diventato un must per gli spezzini: scarpe, borse e capi d’abbigliamento sempre in bella mostra nelle vetrive, capaci di attirare e invogliare all’acquisto ancora tanti spezzini, che per anni sono arrivati da tutta la provincia per fare le proprie compere in quel negozio di via del Prione, dove nelle prossime settimane sbarcherà una multinazionale. Un segnale dei tempi che cambiano, e che stanno caratterizzando il centro cittadino sempre più come zona dedicata al food & beverage: ristoranti, bar, pub e locali diventati mèta non solo degli spezzini madelle migliaia di turisti e crocieristi che approdano in città.