WWE: Il futuro di Randy Orton in WWE è incerto dopo l'infortunio causato dall'attacco di Kevin Owens a SmackDown

Il risultato di Crown Jewel 2024 ha portato a una notte tesa nell’episodio didell’8 novembre, dovesi sono scontrati in una feroce resa dei conti che ha preso una piega seria.un acceso scambio sul ring,ha inflitto auna devastante piledriver, lasciando il WWE Universe sotto shock mentreveniva portato via in barella. In un aggiornamento medico, la WWE ha confermato che aè stata diagnosticata una neuroprassia del midollo cervicale, un infortunio che potrebbe avere serie implicazioni per la sua carriera di wrestler. Attualmente non c’è una data prevista per il ritorno di, lasciando i fan in ansia per ildell’Apex Predator.BREAKING: After last night's brutal attack by @FightFight on #, @has been diagnosed with a cervical cord neurapraxia.