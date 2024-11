Sport.quotidiano.net - Singapore Criterium 2024, Cavendish vince l'ultima gara della carriera

Roma, 10 novembre- Forse unavera, per quanto comunque da ricondurre a una mera kermesse di fine anno, o forse semplicemente l'epilogo più scontato, a maggior ragione dopo l'annuncio di ieri: ilva a Mark, checosì l'sua. La cronaca Il britannico, recordman di tappe vinte al Tour de France, come ben ricordato dal dorsale numero 35 sfoggiato con orgoglio, ha battuto in volata, il piatto fortecasa, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie e Biniam Girmay in quello che può apparire come un ipotetico passaggio di consegne con vista su un futuro che partirà già dal 2025. Si sono chiusi così i 57,5 km in programma in uno degli eventi organizzati da Aso per esportare il marchio Tour de France anche in Asia. Guai però a pensare unavera.