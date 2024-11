Sport.quotidiano.net - Rondinelle ko nel recupero. Il Brescia rimonta e poi cade. Colpo Cosenza al Rigamonti

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

di Luca MarinoniIlnon riesce a confermare il blitz vincente in casa della Sampdoria enel modo più beffardo al ““ contro unabile nel far valere al meglio concretezza ed efficacia. La squadra di Maran gioca un incontro altalenante. Parte bene, ma poi frena e si lascia trafiggere per due volte dai rossoblù. Nella ripresa, quando tutto sembra perduto, lerialzano la testa e nell’ultimo quarto d’ora non solo agganciano la parità, ma ripartono decise a firmare il sorpasso vincente. Un intento che viene impietosamente vanificato all’ultimo minuto dida un affondo dei calabresi, che si guadagnano lo spazio per la conclusione da tre punti di Charlys. I biancazzurri rimangono così a mani vuote e la delusione alè palpabile visto che, ancora una volta, la formazione di Maran manca il salto di qualità proprio nel momento che sembrava più vicino e si ritrova costretta a dover ripartire da capo.