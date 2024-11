Uominiedonnenews.it - Mediaset Propone, Love, Reason, Get Even: Trama Ed Anticipazioni E Cast Della Soap Opera Turca!

Leggi l'articolo completo su Uominiedonnenews.it

Arriva in esclusiva suInfinity, Get, una storia appassionante che intreccia amore e vendetta, tra intrighi e risate. Scopri la nuova serieche tutti aspettano.Infinity porta in esclusiva la serie, Get(titolo originale: A?k Mant?k ?ntikam), disponibile gratuitamente. Con i suoi 107 episodi da 40-45 minuti ciascuno, la serie sarà un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì, con ogni episodio che rimarrà sempre disponibile per il binge-watching. Questamoderna si snoda tra sentimenti intensi e colpi di scena, regalando agli spettatori una storia che affronta amore, risentimenti e scelte di vita con un pizzico di ironia e molta passione.Unatra sogni infranti e ambizioni ritrovateEsra è una cameriera che sogna una vita diversa, lontana dall’instabilità economica che ha caratterizzato la sua infanzia, segnata dai fallimenti finanziari del padre.