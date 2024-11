Oasport.it - Cricket, l’Italia regola Hong Kong Cina nella seconda sfida della Challenge League

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

delprosegue con un nuovo successo il proprio cammino nel Gruppo BICC2023-2026:prima tappa, in corso ad Entebbe, in Uganda, gli azzurri, dopo aver battuto la Tanzania all’esordio,no ancheper 342/4 (50.0 overs)-187 (41.4 overs), imponendosi per 155 runs.Nell’altro match del raggruppamento l’Uganda supera la Tanzania per 289/7 (50.0 overs)-80 (27.5 overs), vincendo per 209 runs: in virtù di questi risultati, Italia ed Uganda restano a punteggio pieno a quota 4 dopo 2 match, distanziando, l’altra selezione vittoriosa all’esordio.Nell’incontro vinto dagli azzurri il miglior giocatore del match è Grant Stewart, autore di 60 runs in 25 turni, con 6 giochi da 6 runs ed un rate in battuta di 240.0. Harry Manenti, invece, ottiene un “century” da 114 runs, inoltre conquistano due wickets a testa Stewart, Berg, Kalugamage e Singh.