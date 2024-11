Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: l’Italia attende l’avversaria dei quarti. Il tabellone delle azzurre

Jasmine Paolini e Sara Errani saranno chiamate ad un’ultima fatica nel loro. Le dueinfatti saranno protagonista con la maglia delalle Finali diCup dal 13 al 20 Novembre a Malaga, con la squadra capitanata da Tathiana Garbin che sogna un’altra finale dopo quella persa l’anno scorso contro il Canada. Oltre alle già citate Paolini ed Errani, a comporre la squadra saranno anche Elisabetta Cocciaretto (probabilissima seconda singolarista), Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.è già qualificata per idi finale, dovela vincente dell’ottavo tra Giappone e Romania. Entrambe le formazioni non sembrano rappresentare una preoccupazione per la squadra azzurra, visto che le migliori giocatrici sono Moyuka Uchijima (numero 56 del mondo) e Jacqueline Cristian (numero 73 del mondo).