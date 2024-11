Sport.quotidiano.net - Basket, torna al successo a Livorno la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

, 10 novembre 2024 – Di nuovo a punti la IES Sport, al secondoin trasferta, sul campo insidioso della Libertas Liburnia, in occasione della quinta giornata del campionato di2: gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno vinto nel finale, anche grazie alla freddezza del giovane Michele Argamante (classe 2006), che ha esordito in categoria con grande autorevolezza e 10 punti, 2 dei quali decisivi in lunetta a pochi secondi dalla sirena. LA CRONACA – La cronaca vede le due compagini in perfetto equilibrio nei primi due quarti, con il punteggio che ha visto i biancocelesti avanti nel primo (13-17) e sotto di 2 punti nel secondo (39-37). Al rientro dopo il riposo, i ragazzi di Campani allungano fino a più 13 per poi chiudere il terzo periodo a più 8 (55-63), con un tiro da tre degli avversari a fil di sirena.