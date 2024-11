Tuttivip.it - “Siamo allo schifo”. Vergogna al Grande Fratello, li hanno beccati. Enzo Paolo è disgustato

Leggi l'articolo completo su Tuttivip.it

Sembra che l’amore sbocciato tra LorSpolverato e Shaila Gatta stia facendo discutere sia dentro che fuori dalla Casa. I due, forse ispirati da scene passate come il famoso bacio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dietro al confessionale, o dall’episodio dell’armadio al, si lasciano andare ad affettuose effusioni sotto le coperte e, recentemente, persino dietro le tende, davanti agli occhi dei compagni di reality.E proprio nelle ultime ore, i duecercato un momento di intimità in camera da letto, come mostrato dai video che sono rapidamente diventati virali sul web. Nonostante le tende a coprirli, i loro movimenti sono stati evidenti e non sono sfuggiti agli occhi vigili delle telecamere, tanto che la scena ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione.