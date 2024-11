Iltempo.it - Kamala tradita dalle donne? Feltri e la verità che la sinistra non vuole sentire

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Nel dibattito che impazza sulle elezioni americane travolgendoci tutti in un'isteria collettiva in cui sei “con trump” o “contro trump” altrimenti non esisti, è in corso una caccia alle streghe piuttosto esilarante a opera di femministe nostrane e d'oltremare che in una foga persecutoria nostalgica dei tempi del metoo se la prendono con le povere elettrici bianche colpevoli a loro dire di aver tradito(cosa abbastanza vera peraltro) e di essersi così votate al silenzio e all'estinzione. Non ho nessuna simpatia per la Harris, di cui non rammento neppure un provvedimento di buon senso nell'epoca in cui era vicepresidente di Biden (non ha saputo governare una volta perché rivotarla adesso), ma ho abbastanza stima per il genere femminile da pensare che sia retrogrado, vetusto, a tratti elementare, aspettarsi che le signore la votassero in massa in quanto portatrice di utero e affini.