Gaeta.it - Incidente in ospedale: uomo di 63 anni si lancia dalla finestra, è grave

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Palestrina, località situata a sud di Roma. Venerdì mattina, undi 63è stato trovato sul pavimento dopo essere precipitato da unadel secondo piano dell’in cui era ricoverato. Le ferite riportate sono gravi e le autorità hanno avviato un’indagine per comprendere le circostanze di questo.Il volo e i soccorsi immediatiL’allerta è scattata quando il personale medico, rendendosi conto delle condizioni critiche del paziente, ha rapidamente contattato i soccorsi. La scena ha immediatamente destato preoccupazione tra gli operatori sanitari, consapevoli della serietà della situazione. In pochi istanti, erano sul posto i soccorritori del 118, pronti ad intervenire. Raggiunto l’, hanno effettuato tutte le manovre necessarie per stabilizzarlo, prima di trasportarlo in condizioni critiche presso il Policlinico Umberto I di Roma, utilizzando un’eliambulanza per garantire un trasferimento celere e sicuro.