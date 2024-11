Gaeta.it - Cosenza manifesta per una sanità pubblica di qualità: le richieste dei cittadini e dei politici

Facebook WhatsAppTwitter Idisono scesi in piazza per esprimere la loro insoddisfazione riguardo ai servizi sanitari nella loro regione. Questo atto di protesta, intitolato “Prima la salute“, ha riunito una varietà di gruppi, tra cui sindacati, sindaci e rappresentanti della politica del centrosinistra. Il corteo ha percorso le strade della città, culminando davanti all’ospedale dell’Annunziata. Questa iniziativa rappresenta un momento cruciale per affrontare le problematiche dellain Calabria.Lazione e le voci deiL’iniziativa “Prima la salute” ha visto la partecipazione attiva di numerosidel capoluogo calabrese, desiderosi di far sentire la propria voce. Tra le testimonianze, una cittadina ha evidenziato un paradosso: pur essendo assistiti da medici originari della Calabria negli ospedali del Nord, la propria regione soffre di carenze significative nei servizi.