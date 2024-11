Ilgiorno.it - Controlli serrati a Lecco, fermato un automobilista: era senza assicurazione

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

, 9 novembre 2024 –blindata. A farne le spese unin giroobbligatoria, lasciato a piedi prima che magari provocasse un incidente che non sarebbe stato in grado di risarcire . Decine di agenti di Polizia di Stato ieri hanno allestito posti di controllo e di blocco a, sia in centro, sia in periferia. All'operazione hanno partecipato poliziotti della Volanti, della Polfer, della Stradale e dell'Anticrimine di Milano. L'area della stazione ferroviaria, il centro cittadino e il lungolago le zone più presidiate. Dalla questura spiegano che si è trattato di “un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rafforzamento della percezione di sicurezza ed alla prevenzione della commissione di ogni azione delittuosa, soprattutto in alcune aree urbane maggiormente interessate dalla predi giovani”.