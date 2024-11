Iltempo.it - "Completo fallimento". Saviano tira in ballo il governo Meloni per la spirale di omicidi a Napoli

Lo scrittore Robertosi è soffermato sulle morti di giovanissimi, avvenute trae provincia, nel giro di pochi giorni, pubblicando un video su Facebook: «Dopo Emanuele, ammazzato a 15 anni. Dopo Santo, ammazzato a 19 anni. Oggi ammazzano Arcangelo, a 18 anni. Questi morti non sono parte di una sola faida, non è in corso auna faida che utilizza soldati e ragazzini. Quello che sta accadendo nella città con più armi d'Europa è semplicemente quello che sta accadendo a Città del Messico, a Miami, a Istanbul, nelle periferie tedesche e svedesi. A morire sono sempre i più giovani, ragazzini». Lo dice lo scrittore Robertoin un video pubblicato su facebook. «E questo sta accadendo perché? Perché - prosegue - le organizzazioni criminali affiliano sempre più giovani. Perché nella pratica criminale si inizia sempre più presto.