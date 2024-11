Isaechia.it - Uomini e Donne, famoso TikToker giapponese ferma una coppia di turisti ma sono Andrea Dal Corso e Teresa Langella in viaggio di nozze: la clip virale

Undidiventatoin un solo click quello diDal.La, che si è conosciuta e innamorata durante una passata edizione dista trascorrendo da oltre un mese una fantastica luna di miele. Dopo essere stati alle Maldive e 24 ore a Dubai e prima di andare in Sud Africa, i due hanno fatto tappa in Giappone, dovestati protagonisti quasi a loro insaputa di un TikTok diventato subitosui social.stati infattiti da unpiuttosto noto in Oriente come fotografo di strada. L’uomo ha iniziato a scattare una serie di scatti ai due, probabilmente ignaro che il suo contenuto una volta postato oltre a incuriosire i suoi follower avrebbe mandato in estasi mezza Italia!Nel video è possibile notaresplendidi nei loro look orientali.