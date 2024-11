Movieplayer.it - Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano: il trailer italiano in esclusiva

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Academy Two ha lanciato inildel delicatoin. Ladel, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 19 dicembre. Laper unda urlo ce la svela ildiin. Ladel, film di Natale di Academy Two che Movieplayer.it vi anticipa in. Vincitore del Gelso d'Oro, Premio del pubblico al Far East Film Festival, il film si concentra sulla relazione tra generazioni diverse raccontando la storia di un padre e di una famiglia, uniti dall'amore per la cucina, che gestiscono insieme un locale a Onomichi producendo il migliordella città. Scritto e diretto da Mihara Mitsushiro,in. Ladelè .