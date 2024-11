Dilei.it - Tale e Quale Show, anticipazioni dell’8 novembre: le sorprese del gran finale

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Ultimo appuntamento con, il programma condotto da Carlo Conti che anche in questa stagione ha saputo tenerci compagnia condi performance e imitazioni. La puntata, prevista per venerdì 8, promette nuove divertenti esibizioni volte a scoprire chi di loro sarà il vincitore ufficiale di questa edizione.“”, leTutto pronto per l’ultima puntata di. Carlo Conti farà ancora una volta da padrone di casa nella prima serata di Rai 1 accogliendo per l’ultima volta i concorrenti e le loro incredibili imitazioni.Un varietà che ha ottenuto un enorme successo, e che nella puntatadecreterà il vincitore: un onore che permetterà di devolvere 30.000 euro all’Airc nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.