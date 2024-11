Gaeta.it - Sorrento: abbattuta un’altra costruzione abusiva dopo 18 anni di attesa per la demolizione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una sentenza del 2006 ha recentemente preso forma nella pratica, portando all’abbattimento di una struttura. Questo evento segna un passo significativo nel rispetto delle normative edilizie e nella tutela dell’ambiente, evidenziando l’importanza di combattere il fenomeno delle costruzioni irregolari. L’intervento, avvenuto in via Talagnano, mette in luce le misure drastiche intraprese per ripristinare la legalità urbanistica e salvaguardare aree di particolare valore paesaggistico.Dettagli sullae le sue violazioniL’immobile demolito era composto da blocchi di lapilcemento e presentava una copertura di lamiere coibentate, sviluppandosi su due piani. A rendere ancor più evidente l’irregolarità della struttura, era la presenza di una palafitta realizzata con pali di castagno, che garantiva l’accesso al manufatto.