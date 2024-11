Anteprima24.it - Salerno realizza il sogno di Jovita: ecco come

Tempo di lettura: < 1 minutoil suodi studiare all'università e anche di poter affrontare al meglio una serie di cure,Ubechi, una giovane nigeriana che ha trovato ospitalità e solidarietà agrazie all'associazione Sos solidarietà. Una speciale raccolta di fondi con la vendita di panettoni artigianali, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'assistenza della giovane nigeriana in cura al Pascale di Napoli per sarcoma consentirà alla diciassettenne giunta in Italia per ricevere cure mediche di poterre anche il suodi studiare all'università.Oggi la presentazione dell'iniziativa con l'amministrazione comunale dirappresentata dalla vicesindaco Paki Memoli.