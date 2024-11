Ilgiorno.it - Premio Ecologia a Salvatore Furia. Omaggio a cent’anni dalla nascita al visionario tra meteo e natura

IlCittà di Varese, che porta il nome di, per l’anno 2024 sarà idealmente conferito proprio al professore catanese die varesino d’adozione che ha legato il suo nome al Centro Geofisico Prealpino e alla Cittadella delle scienze del Campo dei Fiori, due importanti realtà scientifiche da lui fondate. Per celebrare idelladiil Comune di Varese ha voluto così omaggiare colui che ha dato tanto alla città comerologo, astronomo, poeta, conservatore della, divulgatore, educatore e promotore di battaglie ecologiche. Quella diè una storia importante che merita di essere conosciuta e raccontata: l’appuntamento è per mercoledì 20 novembre alle 20.30 al Salone Estense, con una serata di racconti, testimonianze e filmati.