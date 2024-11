Lanazione.it - Prato: lo Stato vende tessuti sequestrati e incassa 640mila euro

, 8 novembre 2024 – La Guardia di Finanza dihato 640.000per le casse dello, grazie alla vendita all'asta di 2,2 milioni di metri lineari di tessutoin un'indagine sul contrabbando, condotta sotto la direzione della Procurapea – Ufficio di Bologna. L’importo èversato alla Banca d’Italia. Insomma, un importante successo nella lotta contro le frodi doganali e fiscali. L’indagine ha smascherato un complesso sistema di triangolazioni commerciali, volto a evadere imposte e tributi doganali. Diverse aziende erano state formalmente designate come destinatarie di spedizioni didall'estero, ma si sono rivelate inesistenti o inattive. Il meccanismo fraudolento consisteva nell’importazione diin Italia tramite false operazioni di cessione intra-comunitaria, utilizzando aziende situate in Ungheria e Germania, alcune delle quali operavano in settori completamente diversi, come il commercio di giocattoli.