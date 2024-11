Lapresse.it - M5S, il rapporto del confronto deliberativo: proposte per rivedere il ruolo del Garante

i poteri del, ad esempio eliminando il riferimento statutario all’insindacabilità del suo giudizio e attribuendo alla carica diunesclusivamente onorifico, modificare le modalità di nomina rendendo il mandato a tempo determinato e prevedere un numero massimo di mandati consecutivi al pari degli altri ruoli interni fino a eliminare la figura delcon con diverse varianti che possono essere non riassegnare le sue funzioni a nessun altro soggetto; riassegnare le sue funzioni al Comitato di Garanzia; riassegnare le sue funzioni a un organo collegiale democraticamente eletto e con un mandato a tempo determinato. Sono alcune delle opzioni che emergono daldel processo costituente del Movimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la figura del presidente, la proposta è di ridefinire requisiti e criteri di compatibilità della candidatura, con diverse varianti come introdurre come requisito per la candidatura la comprovata assenza di iscrizioni ad altri partiti politici nei 10 anni precedenti; introdurre un numero minimo di candidature fra cui scegliere per ildi Presidente, per favorire pluralità e trasparenza; rendere incompatibile la carica interna di Presidente e altri incarichi istituzionali (ad esempio la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza di Camera e Senato, un Ministero).