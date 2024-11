Ilrestodelcarlino.it - Libero, in piazza il nuovo videoclip

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Il giovane cantautore forlivese Edoardo Di Tondo, in arte, ha sceltoSaffi come teatro deldel suosingolo, regalando ai passanti che hanno assistito alle riprese un’esperienza emozionante col suo pianoforte e il suo sound autentico. "È stata un’esperienza bellissima – racconta–, con tanti che si fermavano a guardare e ascoltare. Qualcuno registrava video con lo smartphone".mercoledì è rientrato da Roma, dove è stato ospite per la seconda volta ad Amici, il popolare talent show su Canale 5: è il primo artista forlivese a esibirsi su quel prestigioso palco, che molti giovani artisti sognano. Il suosingolo, Non sono più per te, è in uscita oggi. Si tratta di una canzone d’amore ispirata a una storia vera e nata di getto, con tutta la carica emotiva di un’esperienza vissuta in prima persona.