Ilgiorno.it - Il film omaggio a Di Vittorio “papà“ della Cgil

È morto a Lecco, all’età di 65 anni, il 3 novembre 1957, una domenica, dopo essersi sentito male al termine di un incontro con alcuni delegati sindacali. Per ricordare Giuseppe Di, fondatore e primo segretario, giovedì prossimo, il 14 novembre alle 18, nel salone a lui dedicatoCamera del lavoro di Lecco, i sindacalistilecchese e i volontari dell’associazione Pio Galli, promuovono un incontro dal titolo "Lo volevano bene pure le pietre". L’evento è organizzato in collaborazione con gli associatiFondazione Giuseppe Die l’associazione Casa Giuseppe Didi Cerignola, che, insieme alla regista Claudia Cremonesi, stanno lavorando a un progetto per ricostruire le giornate successive alla sua scomparsa, avvenuta appunto a Lecco il 3 novembre 1957, quando in tutta Italia si diffuse un immenso cordoglio e ci fu una grande partecipazione di lavoratori e cittadini al passaggio del treno con la salma verso i funerali di Roma.