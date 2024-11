Lanazione.it - Forte dei Marmi, boom degli hotel a cinque stelle. “Presto saranno il doppio”

dei(Lucca), 8 novembre 2024 – “Adeiil numeroa 5raddoppierà: non potete avere idea del movimento che c’è in questo periodo”. La rivelazione porta la firma di Paolo Corchia, presidente di Federalberghi, oltre che vice presidente nazionale dell’associazione. Un annuncio che lancia un messaggio molto chiaro: la recente vendita-record del GrandImperiale (e dell’annesso Remo beach) all’imprenditore Mohamed Ali Alabbar per 40 milioni di euro è la punta dell’iceberg di uno tsunami di investimenti che stanno per planare tra mare e Apuane. Conti alla mano, a fregiarsi delle 5infatti una decina di strutture. Corchia, che sta succedendo? “C’è molto interesse da parte di investitori e gruppi internazionali. Alcune operazioni sono ancora ufficiose, sebbene gli addetti ai lavori le diano ormai per certe, altre invece hanno già i crismi dell’ufficialità.