Finora ben ripagati gli investimenti fatti

Le classifiche stilate nei mesi scorsi secondo le previsioni estive ora vengono soppiantate da quella ben più reale - e peraltro l’unica che conta - quella del campo: in alcuni casi le previsioni della vigilia sono state proprio stravolte. Scatta così immediato dopo 12 giornate il raffronto, effettuato da PianetaSerie B, tra le posizioni delle 20 squadre cadette per quanto riguarda il monte ingaggi (che comprende le spese fisse per calciatori e staff tecnico) e il posto in classifica. Il Cesena sta facendo fruttare bene il monte ingaggi previsto; inse i bianconeri sono al decimo posto in tale graduatoria di spese con un investimento di 10milioni e 685mila euro, sul campo sono quarti quindi emerge un +6 tra il raffronto delle due posizioni. Meglio ha fatto solo la Juve Stabia con un +10 e un monte ingaggi da quintultima forza con 5milioni e 578mila euro.