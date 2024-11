Cavoli, broccoli&C., per l'Italia un business da 805 milioni

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

La Puglia e la Campania, rispettivamente con il 32 e il 18 per cento, sono le regioni primedonne nella produzione di, cavolfiori, broccoli, rucola, senape, ravanelli & C., ovvero quella variegata famiglia di ortaggi chiamata brassiche , di cuiè tra i primi cinque produttori al mondo, con 684di kg all’anno, per un valore di 805alla produzione. I dati sono emersi dal rapporto «Le Brassiche nel mercato interno e internazionale» presentato da Mario Schiano, analista Ismea, in occasione dell’evento «Gli Ortaggi della Salute-Giornata nazionale delle Brassiche», promosso presso la Reggia di Portici da Gemma Editco/ Corriere Ortofrutticolo e organizzato da Agenzia Omnibus, con il patrocinio del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II. La produzione delle brassiche pesa per un valore dell’8% sul totale della produzione nazionale di ortaggi.