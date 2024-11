Ilgiorno.it - Autocisterna si ribalta. Strada inondata di acido

Un incidentele che non ha causato vittime, ma si è trasformato in un dramma per la viabilità provinciale e locale, quello che è si è registrato ieri lungo la Valassina. Con ilmento di unadicloridrico avvenuto nella rotonda dellaprovinciale 102 che permette di immettersi allo svincolo di Briosco della statale 36. È successo intorno alle 12.30. A un certo punto il conducente del mezzo che trasporta sostanze pericolose, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo. Il mezzo pesante si è adagiato sul fianco destro, rimanendo per metà lungo la sedele e in parte fuori. Appena ricevuto l’allarme sul posto si sono precipitati tutti i mezzi di soccorso. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, supportati da diversi automezzi e da specialisti del reparto N.