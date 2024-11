Thesocialpost.it - Andrea Giambruno, lite al bar con la nuova fidanzata: lei lo lascia

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

ancora protagonista di una vicenda di gossip. Dopo la tormentata fine della storia con la premier Giorgia Meloni, il giornalista Mediaset avrebbe iniziato unarelazione con Federica Bianco, una affascinante 40enne originaria del Salento che in passato aveva fatto l’attrice. Peccato però che, come rivelano alcune fonti, proprio in questi giorni i due presunti innamorati sarebbero stati visti alle prese “con un aspro battibecco a Salotto 42, un locale trendy a Piazza di Pietra a Roma”.Leggi anche: Chi è, il compagno di Giorgia MeloniFederica Biancoper tornare con Crippa?Una vicenda amorosa in cui sarebbe coinvolto anche il vicesegretario della Lega,Crippa. Sembra cheabbia cominciato a frequentare Federica Bianco questa estate in vacanza.