.com - Villeneuve, rubata la statua dedicata all’ex Ferrari. Il figlio: “Siete senz’anima”

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) –Laa Gilles, ex pilota scomparso in un tragico incidente in pista nel 1982, è stata. È successo a Berthierville, in Canada, all’esterno del museo dedicatosta, nella notte del 31 ottobre. A denunciarlo ilJacques: “Laa mio padre è stata. Questi esserinon meritano di essere chiamati esseri umani”, ha scritto sui propri profili social, “non capisco cosa possa avere gente simile in testa o nel cuore. Gilles ha rappresentato il Canada a livello internazionale. Un vanto per pochi. È vergognoso che ci siano idioti capaci di un simile gesto”. Dalle prime ricostruzioni fatte dalla polizia, sembrerebbe che lain bronzo, alta 160 centimetri, sia stata trasportata da almeno due persone. I ladri hanno segato la scultura all’altezza dei piedi per poi trasportarla in un camion.