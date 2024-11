Davidemaggio.it - This is Me parte mercoledì 20 novembre

La novitàis Me, come anticipato da DavideMaggio.it, andrà in onda in prima serata su Canale 5 di. Ora scopriamo la data dinza: lo show prodotto da Fascino e condotto da Silvia Toffanin debutterà20.Il programma, crossover di Amici e Verissimo, erediterà ilda Io Canto Generation, che terminerà la prossima settimana (13) con la finale.is Me durerà tre puntate, in cui si celebreranno i talenti usciti dallo show di Maria De Filippi; vi abbiamo annunciato in anteprima protagonisti e ospiti: ecco il cast completo. Sarà l’occasione per rivivere e raccontare le loro storie: come sono cominciate, come si sono evolute e quali sono i progetti futuri.Come per il Serale di Amici, ancheis Me beneficerà della direzione artistica di Stephane Jarny.