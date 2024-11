Siria, la statua della Libertà fatta con le macerie è un fotomontaggio

Leggi l'articolo completo su Open.online

Da settimane circola sui social l’immagine di unadi, descritta come simbolodistruzione ine attribuita a un artistano che l’avrebbe eretta ad Aleppo. Tuttavia, come ha spiegato lo stesso autore, Tamman Azzam, si tratta di unrealizzato con Photoshop nel 2012. L’opera, concepita per denunciare l’impatto devastanteguerra civile in, è una metafora visivaricerca didel popolono. Azzam ha espresso rammarico per la diffusione dell’immagine in contesti fuorvianti, smentendo l’esistenza fisica.Per chi ha frettaCircola l’immagine di unacon le. Si sostiene che lasia stata eretta in, ad Aleppo, da un artistano. Laè effettivamente un’opera di un artistano, ma non è fisica: è un, come ha spiegato lui stesso.