Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Dispiace per i ragazzi. Abbiamo fatto una bella partita"

C’è un pizzico di amarezza nelle parole di Ottavioche commenta così l’eliminazione dalla Coppa Italia. "giocato una–dice l’allenatore – e imi hanno soddis. Evangelisti è un ragazzo d’oro e haunagara, ma finora ha avuto poche occasioni per mettersi in evidenza, così come Cantarini. Ma pure iche sono entrati nel finale mi sono piaciuti. Ora pensiamo al Chieti, anche se dovrò fare a meno di Paolini, mentre per Baldassi vedremo nei prossimi giorni". "Vincere fa sempre piacere – dice Aldo Clementi tecnico della Vigor Senigallia- è un modo per crescere. Ho avuto buone risposte da coloro che si allenano sempre, ma hanno meno occasioni per scendere in campo. Siamo stati abbastanza bravi a contenere la Samb ma anche a ripartire e a dire la nostra".