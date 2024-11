Lanazione.it - Meteo, sicurezza in tempo reale: nuovi strumenti di allerta per proteggere gli abitanti

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Pistoia, 7 novembre 2024 – Il Comune di Pistoia ha recentemente attivato una serie canali di comunicazione destinati a migliorare l’informazione ai cittadini in caso di emergenze e allerte. Si tratta digratuiti che consentiranno ai residenti di rimanere tempestivamente aggiornati su eventuali pericoli in corso o in fase di attivazione.Il primo canale, denominato “Pistoia Alert”, è un servizio tramite WhatsApp che permetterà agli utenti di ricevere notizie dettagliate sull’andamento delle emergenze. L’iscrizione è semplice e gratuita e può essere effettuata cercando il canale dedicato su whatsapp. “Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano”. Cosa è e come funziona IT-Alert Il secondo strumento è l’Alert System, un sistema di avvisi telefonici che invierà messaggi vocali ai numeri di cellulare di tutti i cittadini che si iscriveranno al servizio.