Le elezioni negli Stati Uniti e le conseguenze in Borsa: ecco cosa può cambiare

Ci vorranno molti giorni prima di conoscere il nome del prossimo presidente, l'America non è mai stata così divisa. Il ricordo di Florida2000 torna come un incubo nei pensieri di investitori e media, quell'elezione secondo le previsioni doveva essere stravinta da Al Gore, invece si risolse alla Corte Suprema con un verdetto alla vigilia di Natale dopo 43 giorni ossessionati dai controlli di una manciata di schede. Questa volta si chiamano i pompieri in anticipo, e come al solito (per fortuna) non c'è nessun incendio, tempo poche ore edil verdetto: ha vinto, ha stravinto Trump. The Donald II, l'incubo di Obama, è ritornato! Ma queste sono annotazioni politiche, a noi interessano i mercati, e l'analisi più curiosa la fa a urne aperte Barisoni a Radio24, commentando il rialzo anticipato a Wall Street dicendo che i mercati si aspettano un voto molto incerto e questo favorirebbe il business.