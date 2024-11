Sport.quotidiano.net - La Virtus spera nel recupero di Milos Joksimovic. Mens Sana, i tifosi: "Saremo fuori dal Palacorsoni’

Siamo a metà di una settimana molto importante in casa. La sconfitta di domenica sera a Legnaia è stata piuttosto inaspettata, anche per le modalità con cui è maturata visto che i rossoblu erano partiti bene e sembravano essere in controllo del match dopo il + 11 di fine primo quarto. Adesso però non c’è spazio per i rimpianti perché domenica prossima arriva una partita dai mille significati, un derby da provare a vincere per riportare la barra dritta e rimettersi subito in cammino dopo un inizio fin troppo altalenante. La gara contro la, che torna dopo 2 stagioni di distanza dall’ultimo incrocio risalente alla stagione 2022/23, rappresenta un crocevia fondamentale per il percorso della Stosa di coach Marco Evangelisti. I 2 punti in palio domenica pomeriggio peseranno infatti tantissimo sia per quanto riguarda la classifica sia, soprattutto, per le ricadute psicologiche che un derby può dare, in negativo o in positivo.