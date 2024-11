Metropolitanmagazine.it - La Juventus ha deciso chi affiancherà Dusan Vlahovic: la cifra folle

Laè sempre più decisa: Jonathan David è il principale candidato per affiancareal centro dell’attacco bianconero e possibilmente già a paritre dal prossimo mercato invernale. Arkadiusz Milik non sta riuscendo a dare garanzie fisiche e, di fatto, Thiago Motta si sta trovando a dover gestire un’emergenza continua iniziata già dall’inizio del ritiro estivo. La punta serba non è insostituibile, ma sicuramente oggi non ha un’alternativa credibile e, anche per questo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta muovendo per provare ad anticipare a gennaio il colpo che potrebbe essere a parametro zero in vista della prossima estate. David è infatti in scadenza al 30 giugno 2025 e quindi, già a partire dal prossimo febbraio, potrebbe essere libero di firmare un pre-contratto con chiunque voglia e che lo bloccherebbe in vista della prossima stagione.